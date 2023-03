Prof. Wojciechowski: rząd torpeduje kolejne pieniądze z UE

Kiedy w Polsce mówi się jeszcze o wdrażaniu sieci 5G, to na świecie trwa już dyskusja o technologii 6G. Czy Polska nadąża za tym, co się dzieje w tej sferze? O to między innymi pytał swojego gościa Jan Niedziałek w "Byku i Niedźwiedziu". - Jak popatrzymy na rankingi europejskie, to ciągniemy się w ogonie - przyznał prof. Paweł Wojciechowski z Instytutu Finansów Publicznych. Powiedział, że w kategorii szerokopasmowego internetu Polska jest na około 20 pozycji, a w nakładach na rozwój innowacji na 23 pozycji. - Możemy myśleć o jakimś przeskoku do 6G, ale teraz jesteśmy w trakcie doganiania. Jeżeli nie uruchomimy regulacje i środki na inwestycje, na przykład z Krajowego Planu Odbudowy, to nie uda nam się nadgonić - ocenił prof. Wojciechowski dodając, że jest to w tej chwili "duży problem polityczny". Zdaniem eksperta Polsce brakuje innego modelu rozwoju, takiego, który teraz na świecie się sprawdzają. - To jest na przykład Europejski Zielony Ład, który nie jest realizowany tylko w Unii Europejskiej, ale przede wszystkim w Chinach - mówił prof. Wojciechowski. Podkreślał, że UE niczego Polsce nie narzuca, tylko my musimy się dopasować. Zwrócił uwagę, że Wspólnota planuje uruchomienie kolejnych środków, których nasz kraj może być wielkim beneficjentem, w ramach Przemysłowego Zielonego Ładu. - Problem jest taki, że Polska znów z jakichś powodów taktycznych jest przeciwna tym propozycjom w ramach Unii i trochę to torpeduje. My potencjalnie możemy być największym beneficjentem kolejnej dużej kieszeni środków europejskich, ale władza z powodu konfliktu o praworządność, uznaje, że lepiej się powstrzymać - mówił ekspert.

Jan Niedziałek rozmawiał również z Januszem Piechocińskim, byłym wicepremierem i ministrem gospodarki, który mówił między innymi o potrzebie rozwoju i utrzymania konkurencyjności kształcenia oraz z Markiem Tejchmanem, wicenaczelnym "Dziennika Gazety Prawnej", o inflacji i konieczności położenia nacisku na odnawialne źródła energii.