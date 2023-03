"Auta drożeją i to jest trend, który się nie odwróci"

Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego niemal 20 procent kobiet w Polsce po urodzeniu dziecka straciło pracę. 30 procent matek dzieci w wieku do dziewięciu lat nie pracuje w ogóle. Jak wskazał w programie "Byk i Niedźwiedź" Radosław Zyzik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, duża część z tych kobiet nie ma zatrudnienia, ponieważ albo straciła pracę, albo ich umowa na czas określony wygasła. - Jeżeli chce wracać na to samo miejsce pracy, to zdarza się tak, że dostaje nawet w sposób nieformalny informację, że nie ma dla niej miejsca, albo ktoś już na nim jest i się sprawdził - wymieniał.

Następnie w programie Jan Niedziałek rozmawiał z Szymonem Kazimierczakiem z TVN24 BiS o rosnących cenach używanych samochodów. Mediana ich ceny wzrosła do 31 500 złotych, a mediana przebiegu wynosi 178 000 kilometrów. - Trzeba pamiętać, że bardziej niż sam przebieg, liczy się stan samochodu - wskazał Kazimierczak. Przyznał przy tym, że wolałby "kupić auto ze znaną historią, niż z dużo niższym przebiegiem, ale 'kota w worku'". - Kiedyś Polacy kupowali auta w przedziale 20-30 tysięcy, a teraz bardziej patrzymy na te do 50 tysięcy złotych - powiedział.