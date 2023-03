Ten kredyt ma być wielką rewolucją. Czy rozwiąże problem?

Czy zakup taniego mieszkania jest jeszcze możliwy? To pytanie otwarte, kluczowe, a może i niezbędne do tego, żeby wygrać wybory w tym roku. W programie "Byk i Niedźwiedź" w TVN24 BiS i w TVN24 GO między innymi o propozycji Platformy Obywatelskiej na kredyt 0 procent dla młodych. Analityk rynku nieruchomości Jan Dziekoński z portalu FLTR.pl stwierdził, że "to nic nowego względem tego, co Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło w grudniu". - Formuła różni się tylko tym, że dajemy więcej pieniędzy. Wszystkie pozostałe założenia są takie same - wyjaśnił, nawiązując do projektu rządowego "Bezpieczny kredyt 2 procent". Rozmówca Mateusza Walczaka zauważył szereg problemów związanych z pomysłem PO. – Program nie jest wycelowany konkretnie do osób, które mają problemy finansowe, tylko jest równym programem, jakim jest 500 plus. On nie do końca adresuje źródło problemu, czyli ceny mieszkań. Będzie stymulował to, żeby te ceny poszły do góry – ocenił. Dziekoński pytany był również o pomysły ze strony Lewicy tanich mieszkań na wynajem, które miałyby zbudować samorządy, i Polskiego Stronnictwa Ludowego, które proponuje kredyty oprocentowane na 1,5 procent oraz 100 tysięcy złotych na wkład własny. - Najbliżej mi do diagnozy problemu Lewicy, ponieważ partia stwierdziła, że problemem nie jest popyt, a dostępność mieszkań w odpowiednich cenach i miejscach – uważał.

W "Byku i Niedźwiedziu" także o podróżach i tanim lataniu. Dziennikarz Paweł Kunz, ekspert branży turystycznej, wskazał, że po pandemii rynek lotniczy i turystyczny szybko się odrodził. - Ludzie są głodni latania, co powoduje rozwój siatki połączeń nie tylko ze stołecznego lotniska w Warszawie, ale także z portów regionalnych – mówił. Rozmówca Mateusza Walczaka wyjaśnił, że tanie latanie jest możliwe, ale "musimy pamiętać o tym, że to, co być może pięknie wygląda cenowo, wiąże się z pewnymi niedogodnościami". – Musimy wyjść ze swojej strefy komfortu i to my musimy dopasować się do super atrakcyjnej ceny – wyjaśnił i dodał, że kluczem jest "wertowanie systemów rezerwacji linii lotniczych".