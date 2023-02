Kupił najdroższy apartament w Polsce. "To nie było łatwe, ale szybkie"

W programie "Byk i Niedźwiedź" o najdroższym apartamencie w Polsce. Znajdująca się przy ulicy Złotej 44 rezydencja o powierzchni niemal 500 metrów kwadratowych kosztowała Rafała Zaorskiego, pomysłodawcę BigShortBets - szyfrowanego komunikatora używanego przez inwestorów kryptowalutowch, 23 miliony złotych. W rozmowie z Mateuszem Walczakiem wspomniał jednak, że trzy miesiące po zakupie luksusowego mieszkania z widokiem na panoramę Warszawy, dostał ofertę, żeby odsprzedać je za aż 40 milionów złotych. – Inwestycja trafiona. Myślę, że zadziałał ten sam efekt, który jest w Nowym Jorku obok Central Parku, gdzie najlepsze lokalizacje są nie do dostania albo za jakieś niebotyczne pieniądze i często są w posiadaniu zarządzających różnych funduszy hedgingowych. Ten apartament jest dla mnie takim trofeum rynkowym – powiedział. Uznawany przez media "najsłynniejszym polskim spekulantem" prześmiewczo nazywa swój apartament "mieszkaniem nie do mieszkania, ponieważ jest to kawalerka z aneksem kuchennym". – Organizuję tu spotkania, gdzie wymieniamy się przemyśleniami na temat rynku. Z takiej perspektywy myślę, że można lepiej polską gospodarkę realniej postrzegać – wyznał.