Rozliczenie PIT za 2022. "Czekają nas liczne niespodzianki"

W środę ruszyły rozliczenia PIT za 2022 rok. Zeznania można składać do 2 maja 2023 roku. - Jestem przekonany, że zarówno doradców podatkowych, jak i podatników czekają liczne niespodzianki - mówił w programie "Byk i Niedźwiedź" w TVN24 BiS doradca podatkowy Radomir Szaraniec. Stwierdził, że nie jest przekonany, że wszyscy podatnicy zyskają, tak jak zapewnia ministerstwo finansów. - Ministerstwo finansów, projektując nowe przepisy, zaszufladkowało Polaków do stanów idealnych, tzn. uznało, że każdy Polak pracuje tylko na jednym etacie, osiąga dochód z jednego źródła i te zasady będą dla niego jasne i klarowne - powiedział Szaraniec. Dodał, że już pierwszy tydzień zeszłego roku pokazał, że Polacy potrafią mieć dochody z różnych innych źródeł, czego resort nie przewidział. - Jeśli ktoś się mieści w tej podstawowej szufladce, czyli ma jedną umowę o pracę i jeden dochód, to taka osoba faktycznie skorzysta, chociażby ze względu na to, że został podniesiony limit kwoty wolnej od podatku - tłumaczył. Jego zdaniem przedsiębiorcy najboleśniej odczują zmiany w systemie podatkowym.

W dalszej części programu o badaniu "Pieniądze powodem stresu dla par i singli", według którego jedna piąta osób w związkach, częściej niż dotąd kłóci się o pieniądze. - Napięcie w rodzinach jest dużo większe, bo od kilku lat wszyscy funkcjonujemy w permanentnym napięciu - mówiła psycholożka i terapeutka rodzinna Maria Rotkiel. Wskazała tu na pandemię koronawirusa i wojnę w Ukrainie. Stwierdziła również, że polskie rodziny nie potrafią rozmawiać o pieniądzach. - Nie byliśmy świadkami dobrych i konstruktywnych rozmów naszych rodziców. Funkcjonują też różne mity, że o pieniądzach nie wypada rozmawiać, co jest głupotą, bo nie ma zarządzania pieniędzmi bez dobrej komunikacji - wyjaśniła.