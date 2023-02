Zmiany w Kodeksie pracy. "Organizacje pozarządowe podnoszą głos o dyskryminacji ojców"

Sejm przegłosował nowelizację Kodeksu pracy. Wśród rozwiązań przygotowanych przez resort rodziny i polityki społecznej znalazły się między innymi dłuższy urlop rodzicielski, który z 32 tygodni został wydłużony na 41 tygodni. Kto z tych dziewięciu tygodni może skorzystać? - Wyłącznie ojcowie. To jest zmiana, która miała spowodować większe zaangażowanie ojców w urlopy, ale nie mają też obowiązku jego wykorzystania - mówiła w programie "Byk i Niedźwiedź" Aneta Czernek, rekruterka i ekspertka rynku pracy. Zwróciła uwagę na organizacje pozarządowe, które podnoszą głos na temat dyskryminacji ojców w przypadku tej zmiany, ponieważ dostaną oni 70 procent wynagrodzenia za ten czas, kiedy kobiety mogły liczyć na "odrobinę ponad 80 procent". Gościni Mateusza Walczaka mówiła również o zmianach w kwestii nadgodzin i delegacji pracownika wychowującego dziecko do ósmego roku życia. Tłumaczyła, że taki pracownik "nie będzie mógł zostać zmuszony do pozostania w godzinach nadliczbowych i pracy w porze nocnej". - Nie będzie mógł być delegowany poza miejsce pracy - dodała Aneta Czernek. Podkreśliła, że ta kwestia nie będzie mogła być powodem dla pracodawcy do wypowiedzenia umowy pracownikowi.





W programie również o rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. Minimalny poziom bufora (2,5 punktów procentowych) powinien być stosowany dla kredytów z tymczasowo stałą stopą procentową. - Teoretycznie można powiedzieć, że łatwiej będzie o kredyt na zakup nieruchomości, w praktyce ta zmiana jest kosmetyczna - skomentował Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości serwisów Morizon i Gratka. Zaznaczył, że "wiele to na rynku nie zmieni, ale trzeba zauważyć, że jest to pozytywna wiadomość po długim okresie samych negatywnych". Wspomniał, że według różnych obliczeń "jest poprawa z rzędu 15-20 procent zdolności kredytowej", ale "ona i tak w ostatnim czasie bardzo spadła". - Nawet jeżeli ten kredyt będziemy mogli wziąć większy, nie oznacza, że to pozwoli na zakup takiego mieszkania, o jakim marzymy - dodał.