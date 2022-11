Towar pilnie potrzebny w Polsce. "Nie starczyło władzom determinacji"

Teraz mieszkania są towarem pilnie potrzebnym w Polsce. Czy mamy problem z ich niedoborem? O tym między innymi Jan Niedziałek rozmawiał z dr Aliną Muzioł-Węcławowicz, ekspertką ds. mieszkalnictwa z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, w programie "Byk i Niedźwiedź". - Mamy i to ogromny problem ciągnący się od wielu lat, z długą historią sprzed wojny, przez cały okres PRL-u, aż do teraz - powiedziała dr Muzioł-Węcławowicz. Podkreśliła, że od niedawna jesteśmy w bardzo trudnej ekonomicznie sytuacji i mamy bardzo wysoką inflację, wysokie ceny oraz wzrost cen materiałów budowlanych. Zwróciła uwagę, że rynek mieszkaniowy zwykle w okresach kryzysowych bardzo traci, natomiast według niej pewnym amortyzatorem jest dla niego rynek mieszkań na wynajem. Zwróciła jednak uwagę, że "problem w Polsce polega na tym, że mamy ogromną nierównowagę między mieszkaniami na wynajem a mieszkaniami na własność". - Dla wielu z nas, szczególnie młodych ludzi, zakup własnego mieszkania nie powinien być pierwszą inwestycją mieszkaniową w życiu - stwierdziła ekspertka ds. mieszkalnictwa. Zaznaczyła, że "gdyby podaż mieszkań była większa, to marże deweloperów i wynajmujących byłyby dużo niższe, czyli mieszkania byłyby bardziej dostępne".