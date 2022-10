"Publiczne pieniądze już nie leżą na ulicy"

Polskie obligacje skarbowe tanieją w zawrotnym tempie. Pierwszy raz w historii notowań rentowność dziesięcioletnich papierów wartościowych zbliża się do 9 procent. Oznacza to, że rośnie koszt obsługi publicznego długu. – Z pewnością zachowanie stabilności finansowej kosztuje dzisiaj o wiele więcej, niż kiedyś – ocenił dr Mateusz Szczurek, ekonomista i minister finansów w latach 2013–2015. - Rządzący muszą znacznie ostrożniej podchodzić do kosztu każdej obietnicy wyborczej, a te przecież są jeszcze przed nami, bo kampania wyborcza dopiero się rozkręca – stwierdził. Według byłego ministra finansów należy dokonywać selekcji, wydając publiczne pieniądze, "bo one już nie leżą na ulicy".

O widmie kryzysu energetycznego i nadchodzącej zimie Jan Niedziałek rozmawiał z Rafałem Zasuniem, redaktorem naczelnym portalu WysokieNapiecie.pl. – Analitycy ostrzegają, że tę zimę przetrwamy, ale dużo gorsza będzie następna – stwierdził Zasuń. Według gościa "Byka i Niedźwiedzia" teraz jest łatwiej ze względu na duży udział importu rosyjskiego gazu. - Unia Europejska do połowy roku ten gaz jednak importowała przez Nord Stream - podkreślił. Rafał Zasuń zaznaczył, że "Unia Europejska więcej importuje niż eksportuje, co jest bardzo niepojące" dla naszej gospodarki.