"Danina Sasina". "Ludzie, którzy to proponują, zupełnie nie rozumieją rzeczywistości gospodarczej"

Ryszard Petru (ekonomista, Instytut Myśli Liberalnej, .Nowoczesna) komentował w programie "Byk i Niedźwiedź" w TVN24 BiS i TVN24 GO zapowiadany nowy podatek, nazywany "daniną Sasina". Jak mówił, jest to bardzo zły pomysł, ponieważ mamy recesję, która zaraz będzie jeszcze większa, a także uderzy on w te firmy, które walczą z wyższymi kosztami związanymi z energią. Rozmówca Mateusza Walczaka zwrócił również uwagę, że "ten podatek jest wstecz", ponieważ dotyczy obecnego roku, a nie wolno zgodnie z konstytucją wprowadzać tego, co już dotychczas robiono. - To jest typowo janosikowy z komunistycznym podejściem podatek. Zebrać kasę tam, gdzie jest, ale wyłączyć to, co się ma, czyli spółki Skarbu Państwa. Ludzie, którzy to proponują, zupełnie nie rozumieją rzeczywistości gospodarczej - ocenił Petru. Dodał, że kryzys się rozpoczął i najbardziej uderzy w czwartym kwartale w branże, które związane są z kredytem. – Największym problemem jest niepewność. Inflacja będzie przez najbliższe półtora roku, a to, czy w Polsce będzie na stałe wysoka,, zależy od Narodowego Banku Polskiego i rządu. Obawiam się, że w kontekście wyborów dalej będą prowadzili politykę proinflacyjną – dodał.

W dalszej części programu Piotr Kuczyński (analityk finansowy Xelion) komentował sytuację na polskiej giełdzie i na rynku walutowym. – Nasze akcje są bardzo, ale to bardzo tanie. Polska omijana jest szerokim łukiem przez inwestorów zagranicznych szczególnie, ponieważ jesteśmy blisko Ukrainy i również jesteśmy krajem zagrożonym – stwierdził. Nawiązując do wspomnianej wcześniej "daniny Sasina", ocenił, że ten podatek "jest totalną głupotą" i nie zostanie wprowadzony.