Inflacja, energetyka i cyberbezpieczeństwo - to były najczęściej poruszane tematy na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu. O tym rozmawiał również z ekspertami Jan Niedziałek w programie "Byk i Niedźwiedź" w TVN24 BiS. - W dzisiejszych czasach cyberbezpieczeństwo nabiera niezwykłej skali - mówił Michał Kurek, szef zespołu cyberbezpieczeństwa w KPMG w Polsce. Dodał, że technologie informatyczne są dzisiaj produkowane w dużym tempie, często przez programistów, którzy niewiele wiedzą na temat bezpieczeństwa. - Wobec wojny w Ukrainie nasiliły się działania zorganizowanych grup przestępczych. Można dzisiaj mówić o cyberwojnie - stwierdził Kurek.

Następnie w programie o inflacji w branży budowlanej mówił Wojciech Trojanowski, członek zarządu firmy Strabag. - Jeżeli kalkujemy i składamy oferty na trzy do czterech lat do przodu, musimy uwzględnić wszystkie ryzyka, a takiego wzrostu cen nikt nie uwzględniał - powiedział Trojanowski. Wskazał też, że obecnie branża mierzy się z problemami logistycznymi, ponieważ priorytetem, jeśli chodzi o transport, jest wegiel. - Już COVID-19 przerwał łańcuchy dostaw. Wojna to tylko pogłębia - podkreślił.

W programie także o wzroście cen za energię. Jak przedsiębiorcy radzą sobie z podwyżkami? - na to pytanie odpowiedział Rafał Baniak, prezes Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. - Wiemy, że rząd pracuje nad rozwiązaniami, pojawiła się informacja o pięciu miliardach ewentualnej pomocy dla przemysłu energochłonnego - mówił Baniak. Dodał też, że zostanie powołany specjalny zespół, który podda analizie rządowe rozwiązania. - Jeżeli będą one niewystarczające, będziemy wzywać rząd do rozmowy zarówno z przedsiębiorcami, jak i związkami zawodowymi - informował Baniak.