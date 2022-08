Wzrost nawet o 50 procent. Tak rosną ceny za wynajem mieszkania

Kiedy usługodawca - firma remontowa, sala weselna czy biuro podróży - może nam podwyższyć ceny ze względu na inflację? Jakie mamy prawa? Jak możemy się przed tym bronić? W programie "Byk i Niedźwiedź" w TVN24 BiS mówiła o tym adwokatka Eliza Kuna. Następnie o rosnących cenach za wynajem mieszkań dyskutowali ekspert rynku nieruchomości Marcin Drogomirecki i ekspertka do spraw mieszkalnictwa doktor Alina Muzioł-Węcławowicz. Ile średnio trzeba zapłacić za wynajem kawalerki, dwu-, trzy- i czteropokojowego lokum? I jak bardzo ceny te zmieniły się w ujęciu rocznym? - Wzrost cen jest znaczny, dla niektórych oszałamiający. Ale przede wszystkim jest to wynik braku ofert na rynku. Podaż jest niewielka, popyt duży. To generuje wzrosty cen - powiedział Drogomirecki. Przypomniał też, że spora część mieszkań wynajmowanych to mieszkania kupione w ostatnich latach na kredyt, dlatego - jego zdaniem - w najbliższym czasie nie czekają nas obniżki czynszów. Alina Muzioł-Węcławowicz przytoczyła dane, z których wynika, że blisko 50 procent mężczyzn w wieku 24-34 lata oraz prawie 30 procent kobiet w wieku 24-34 lata nadal mieszka z rodzicami, bądź jednym z nich.