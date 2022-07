125 metrów nad ziemią. Jan Niedziałek z ekipą prosto ze szczytu wiatraka

Jest szansa na zieloną energię, szczególnie w chwili, gdy potrzebujemy jej najbardziej. Projekt nowelizacji, wycofujący drakońską ustawę o farmach wiatrowych z czasów rządów Beaty Szydło, trafił już do Sejmu. Zgodnie z jego założeniami zniknie blokada 10H, a odległość elektrowni od budynków mieszkalnych będzie mieć minimum 500 metrów. To szansa, by polska energetyka nabrała wiatru w żagle. O szczegółach - prosto ze szczytu wiatraka w Piotrkowie Trybunalskim i - jak przyznał - z towarzyszącym mu od dziecka lękiem wysokości mówi Jan Niedziałek, gospodarz programu "Byk i niedźwiedź". Jak zaznaczył, tylko jeden taki wiatrak jest w stanie wyprodukować energię dla ponad dwóch tysięcy gospodarstw domowych, a najnowsze technologie zapewniają jego cichą pracę. Jan Niedziałek zwrócił uwagę, że energetyka wiatrowa stanowi 10 procent naszego zapotrzebowania na prąd, a jak dobrze powieje zimą, to może zaspokoić go nawet 30 procent. Gośćmi programu "Byk i niedźwiedź" był Wojciech Więcławek, prezes TAURON Zielona Energia oraz Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.