Minął rok, od kiedy koronawirus pojawił się w Polsce. Nasze życie zmieniło się o 180 stopni. Także życie zawodowe. W marcu biurowce zaczęły pustoszeć, a wielu pracowników przeszło na tak zwany home office. Dla niektórych stał się okazją do tego, żeby do swojego dnia pracy wprowadzić więcej elastyczności i luzu, także tego w ubiorze. Dla drugich stał się wręcz nie do wytrzymania.