Czy politycy byliby dobrymi aktorami? I jak pokazać, że kogoś lubisz, choć go nie lubisz?

Chciałbym zdementować to, że aktor udaje. Aktor nie udaje. Aktor robi wszystko, żeby być wiarygodnym i żeby przeżyć wszystko to, co ma do przeżycia – przyznał Krzysztof Szczepaniak, aktor Teatru Dramatycznego. O sztuczkach mimicznych i uzewnętrznianiu emocji aktor opowiedział Radomirowi Witowi. – Myśl widać. Jeżeli o czymś pomyślisz, wtedy to się na twarzy ukonstytuuje. Czasem, kiedy próbujesz myśl ukryć, ona przebija się jeszcze bardziej – zauważył. Zdradził też, czy któryś z polityków byłby dobrym aktorem.