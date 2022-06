"To nie broń zabija, tylko człowiek"

Czy wojna na wschodnią granicą Polski powinna doprowadzić do liberalizacji dostępu do broni w naszym kraju? O tym w pierwszej części #BezKitu rozmawiali Jakub Kulesza z Konfederacji i Mirosław Szczerba z Plarformy Obywatelskiej oraz zaproszeni eksperci. - Lęki z reguły są nieracjonalne - mówił Kulesza optując za rozszerzeniem uprawnień. Przytaczał statystyki, z których wynika, że nie istnieje korelacja między liczbą zabójstw, a liczbą broni. Przeciwnicy liberalizacji odpierali, że dane można sobie interpretować w zależności od potrzeb, a prawda jest taka, że najpierw ludzie musieliby przechodzić odpowiednie szkolenia, na przykład uczniowie, którzy, według ministra Czarnka, mogliby mieć zajęcia na strzelnicach. Zwracali uwagę, że nie ma odpowiednich środków na infrastrukturę strzelniczą, instruktorów, by proces mógł być bezpieczny. Jeden ze zwolenników posiadania broni przez cywilów i instruktor strzelectwa mówił, że jego synowie strzelają od dziecka i świetnie sobie radzą, są odpowiedzialni i dojrzali. Szczerba odpowiedział na to, że on, jako syn boksera, też potrafił wykonać podstawowe ruchy, ale nie każde dziecko ma tak uważną opiekę. Goście zwracali również uwagę, że to państwo powinno dbać o nasze bezpieczeństwo, a nie pojedynczy obywatele posiadający broń.

W drugiej części programu mowa była o osobach LGBT+. Ich sytuacji i prawach w Polsce oraz o tym, jak bardzo różnimy się w tych elementach od większości krajów Unii Europejskiej.