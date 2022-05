Mieszkanie jest prawem? "Tak, ale nie każdemu się należy"

Mieszkanie jest prawem czy towarem? Jaką szansę na własne cztery kąty mają młodzi w dzisiejszych czasach? A może lepiej jest zdecydować się na wynajem? Agnieszka Dziemianowicz-Bąk stwierdziła wprost, że posiadanie mieszkania jest "prawem człowieka", natomiast Paweł Szramka przyznał, że nieruchomość, to także jest po prostu towar. - Jest też jak najbardziej prawem, co nie oznacza jednocześnie, że każdemu należy się mieszkanie - ocenił poseł Polskich Spraw. Dodał, że rolą państwa jest zadbanie o to, by jak największa liczba obywateli mogła sobie pozwolić na zakup nieruchomości. - Odpowiedzialnością państwa i samorządu, może także przy udziale Unii Europejskiej, której jesteśmy częścią i środki unijne mogłyby temu posłużyć, jest wzięcie odpowiedzialności za to, by mieszkania budować, także mieszkania na wynajem - mówiła posłanka Nowej Lewicy.

W drugiej części programu mowa była o tym, co i po co zdajemy na maturze. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Paweł Szramka zmierzyli się z zadaniem matematycznym.