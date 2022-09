Czy w oświacie zarabia się za mało? "Dzisiaj nauczyciele zarabiają historycznie najwięcej jak do tej pory"

W szkołach brakuje nauczycieli. Dyrektorzy sami podkreślają, że tak źle jeszcze nie było. W samej Warszawie jest 3,5 tysiąca nauczycielskich wakatów. Niskie zarobki to jeden z powodów. - Zarobki nauczycieli są absolutnie niewystarczające. Uczą i wychowują naszą młodzież. Powinni zarabiać tyle, żeby młodzi ludzie chcieli uprawiać ten zawód – stwierdziła Magdalena Biejat z Lewicy Razem. – Dzisiaj nauczyciele zarabiają historycznie najwięcej jak do tej pory. Nauczyciel nigdy tyle nie zarabiał – powiedział Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski. W #BezKitu rozmawiano również o kontrowersjach wokół podręcznika do HiT-u. Zdaniem Ozdoby książka autorstwa prof. Roszkowskiego "jest naprawdę dobra". Poseł Solidarnej Polski przyznał także, że nabył podręcznik na poczcie przy okazji odbioru awizo. Ponadto w programie poruszono kwestię ogrzewania szkół zimą. Padło pytanie z publiczności, czy istnieje możliwość nauki zdalnej z powodu braku węgla. Przedstawiciel jednej z młodzieżówki zauważył, że nie można "palić stuzłotówkami", bo "nie da się kupić surowca, jeśli go po prostu nie ma". - Mamy zapewnienie, że węgiel zostanie dostarczony - zapewnił Jacek Ozdoba. Zaproszeni politycy podjęli się też napisania kartkówki rodem ze szkolnych lat. Radomir Wit sprawdził ich wiedzę z zakresu matematyki, geografii i biologii.