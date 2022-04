Opis programu

Poważna rozmowa bez polityki? Czy w kraju, w którym wszystko wydaje się polityczne, jest to w ogóle możliwe? Dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń uważa, że warto próbować. Do dyskusji zaprasza wybitne postacie ze świata kultury, nauki, biznesu, a nawet polityki. To osoby z pierwszych stron gazet, o których często wiemy tak naprawdę niewiele. Skąd wzięły się ich poglądy, co je ukształtowało, jak zaczynali swoje kariery, co ich inspiruje i pasjonuje? O tym w cyklu rozmów "Bez polityki" tylko w TVN24 GO.