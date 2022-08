"Nie miałem dostępu do informacji, czym jest transpłciowość. Przez długi czas określałem się jako lesbijka"

Anton Ambroziak, polski dziennikarz i publicysta specjalizujący się w tematyce edukacji i praw człowieka, w programie "Bez Polityki" rozmawiał z Piotrem Jaconiem o transpłciowości. - Lata milczenia o transpłciowości doprowadziły do tego, że dzisiaj można mówić na jej temat niestworzone historie - powiedział. Dziennikarz zwrócił uwagę, że trudno jest weryfikować różne tezy na jej temat, ponieważ "mamy pierwsze pokolenie osób transpłciowych, które da się przebadać, w jaki sposób prowadzona jest ich terapia hormonalna, czy jaki ma wpływ na ich zdrowie i życie". Zaznaczył, że osoby ze społeczności same mogą nieść swoją historię i ona nie zawsze musi odbijać się od słów polityków, a może być budowana na różnych pozytywnych przekazach, opowiadaniu w szczery sposób o swojej tranzycji. Anton Ambroziak wyznał, że "zanim zrozumiał, że to, co siedzi mu na barkach, to transpłciowość, to snuł inne opowieści na swój temat". - Nie miałem dostępu do informacji, czym jest transpłciowość, więc przez długi czas określałem się jako lesbijka - mówił Ambroziak. Podkreślił, że jego początek tranzycji nie był tylko o ekscytacji, bo bardzo dużo rzeczy w tym procesie go niepokoiło, dopóki wokół niego nie pojawiło się dużo osób, które przechodziły przez to samo.