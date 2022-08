Janina Bąk: długo byłam delikatna, ale jestem już zmęczona tym, że nie jesteśmy słuchani

O sobie mówi, że jest komendantką komedii i pangą biznesu. Zna się na liczbach. Jest szalenie zabawna, gdy tłumaczy ich zawisłości. Uważa, że istnieje wzór matematyczny na wszystko, nawet na miłość. Pokazała, jak wypleć sobie koszyk z kabanosów i jak wyciąć sobie chłopaka z kartonu po mleku. Z powodzeniem prowadził bloga janinadaily.com. W rozmowie z Piotrem Jaconiem przyznaje, że choć jej zajęcia bywały bardzo absurdalne, nie sądziła, że ludzie tego chcą. W ubiegłym roku w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów" wyznała, że miała 58 blizn po samookaleczeniach, żyje z chorobą afektywną dwubiegunową i osobowością borderline. W programie "Bez polityki" przyznaje, że gdyby udzieliła wywiadu kilka lat wcześniej, negatywne komentarze internautów mogłyby ją pokruszyć. Teraz nie daj się jej skrzywdzić. - Może chciałam się wytłumaczyć w jakiś sposób? Przestać już musieć retuszować blizny, bo robiłam to? I chyba dać ludziom sygnał, że czasem coś się ze mną dzieje. Nie miałam pojęcia, że dostanę tak dużo miłości - opowiada. Janina Bąk mówi też o hejcie w internecie, życiu na emigracji i szoku kulturowym po powrocie do Polski. - Wróciłam do kraju, który już totalnie nie był mój. Kraj szkocki był bezpieczny, wrażliwy. Miałam silne kliniczne zaburzenia nerwicowe. I lekarz pięknie to ujął: jestem jak przesadzona roślina i ten przeszczep się nie przyjął - wspomina. Jednak, jak zaznacza, powrotu do ojczyzny nie żałuje. - Dla mnie ten kraj nie jest trudny. Mam dobrą pracę, jestem białą, heteroseksualną kobietą w związku małżeńskim. Nie muszę walczyć o swoje, ale jest dużo osób, które muszą się o swoje szarpać. Kompletnie nie dziwią mnie osoby, które wyjechały z kraju – dodaje Janina Bąk.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, zadzwoń na numer 997 lub 112.