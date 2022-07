"Moja rola polega na dodawaniu ludziom brakujących elementów do ich własnego życia"

W rozmowie z Piotrem Jaconiem w programie "Bez polityki" psycholożka i terapeutka doktor Ewa Woydyłło-Osiatyńska opowiedziała o swoich doświadczeniach w pracy z osobami uzależnionymi. - Terapueta występuje w roli, w której daje narzędzia, ale tych narzędzi musi użyć delikwent - powiedziała. Zdaniem doktor Woydyłło-Osiatyńskiej ważne w pracy z jej pacjentami jest przywracanie im poczucia sprawczości. - Sprawczość jest największym budulcem poczucia własnej wartości - podkreśliła. Sama jednak przyznała, że nie zawsze miała to poczucie. - Miałam zawsze kogoś w życiu, kto żył za mnie, dużo lepiej niż ja bym to wymyśliła. Była to moja mama - wspomina terapeutka. Dodała, że do tej pory przywołuje jej pomysły.