Piotr Kuczyński: nie jestem ekonomistą, choć rynkami finansowymi zajmuję się już 29 lat

Piotr Kuczyński, z wykształcenia inżynier elektronik, z zawodu analityk rynków finansowych w programie "Bez polityki" w TVN24 GO rozmawiał z Piotrem Jaconiem o pieniądzach, inflacji i inwestowaniu, ale też o szaleństwie, chciwości i wojnie. - Nie jestem ekonomistą, choć rynkami finansowymi zajmuję się już 29 lat. Z zawodu magister inżynier elektronik, Politechnika Gdańska. Na studiach zrobiłem pierwszy w Polsce mikrokomputer na mikroprocesorach - opowiadał. Przyznał, że jest osobą pozbawioną chciwości, choć "czasami ona jest rzeczywiście potrzebna". Wspomniał, że zna opowieści ludzi, którzy byli chciwi i udało im się dorobić majątków, ale zna również takich, którzy potracili domy i wszystkie pieniądze. - Ja jestem pozbawiony tej nadmiernej chciwości. Brak mi tego pierwiastka szaleńca, dlatego ja mogę być analitykiem - mówił Piotr Kuczyński. Wyznał, że chwali sobie fakt, że nie działa z klientami, bo nie wie jakby jego organizm odbierał odpowiedzialność za czyjeś pieniądze. - Nawet jak mówię, że będzie fatalnie, źle i dramatycznie, to nikt mnie za to nie ukarze i to jest olbrzymia wolność - zaznaczył analityk.