"Wiedziałam, że muszę coś zrobić, bo nikt się za to nie bierze". Anja Rubik o edukacji seksualnej

Anja Rubik, top modelka, założycielka Fundacji SEXED.PL w programie "Bez polityki" w TVN24 GO rozmawiała z Piotrem Jaconiem o edukacji seksualnej. - Zrozumiałam jak wielki, potężny i ważny jest to temat. Wiedziałam, że muszę coś z tym zrobić, bo widziałam, że nikt się za to nie bierze - powiedziała Anja Rubik. Podkreślała, że seksualność to "tożsamość, zrozumienie naszych granic, ciała, emocji czy decyzji". - Pamiętajmy, że seksualność dotyczy każdej osoby na planecie - podkreśliła. W jej ocenie, wielu rodziców nie wie, jak rozmawiać o seksualności ze swoimi dziećmi. - Jak ja dorastałam, to nikt nie poruszał tych tematów - powiedziała założycielka Fundacji SEXED.PL. Według niej, w porównaniu do 2017 roku, gdy startowała kampania społeczna #sexedpl, obecnie świadomość wagi tematu w Polsce jest znacznie większa. Rubik wspominała, że gdy zwracała się do poszczególnych osób, żeby wzięły udział w pierwszej kampanii, to była bardzo zdziwiona, jak wielu ludzi jej odmówiło, mówiąc: "tak, to jest potrzebne, ale to jest zbyt ryzykowny temat". Według niej teraz te same osoby od ręki by się zgodziły. - Dlatego, że przebijamy, likwidujemy to tabu, zaczynamy o tym coraz częściej mówić - dodała.