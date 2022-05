Kopińska o Ukraińcach: nigdy nie widziałam ludzi tak zjednoczonych

Justyna Kopińska, reportażystka, felietonistka polskiej edycji magazynu "Vogue" mówiła w rozmowie z Piotrem Jaconiem o zawodzie dziennikarza i o tym, czy sprawczość w tym fachu jest ciągle ważna. Jej zdaniem najważniejsze jest profesjonalne przedstawienie prawdy. – To czy później zostanie zmienione prawo, tak jak w przypadku jednego z moich reportaży, żeby chronić dzieci w instytucjach zamkniętych albo oprawca pójdzie do więzienia po moim tekście, to na to nie mam wpływu – dodała. Kopińska mówiła również o swojej niedawnej wizycie w Ukrainie. – Jak tam byłam, to dla mnie szczególne znaczenie miało to, że ten naród jest tak silny, zjednoczony i zdeterminowany – przyznała.