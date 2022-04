Przemek Staroń: polska szkoła nie uczy patriotyzmu

Czy polska szkoła uczy patriotyzmu i co to znaczy być patriotą? - pytał swojego gościa Piotr Jacoń w programie "Bez polityki". - Dla mnie patriotyzm jest przede wszystkim świadomością, że nie jestem znikąd. Żyję w świecie, który jest uwarunkowany. Byli przede mną ludzie i będą po mnie. Patriotyzm jest dla mnie troską o to co zastałem, o to co jest najbliżej mnie - mówił Przemek Staroń, psycholog, kulturoznawca i nauczyciel uhonorowany w 2018 roku tytułem Nauczyciel Roku oraz nominowany do Global Teacher Prize 2020, doradca do spraw edukacji ruchu Polska 2050. Jego zdaniem w polskich szkołach nie naucza się patriotyzmu. - To się wszystko sprowadza do tego, żeby biadolić nad przeszłością i nie podejmować refleksji, jak się to ma do tego, co jest teraz - opiniował. Wskazał również na wady systemu edukacji, który nazwał "bezsensownym". - Opiera się na założeniach, które już dawno temu okazały się w żaden sposób nieuzasadnione i fałszywe. Szkoła powstała przed pojawieniem się nauki, jaką jest psychologia - powiedział Staroń.