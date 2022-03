"Nikomu nie można odbierać prawa do traumy, ale nie można go sprowadzać do tej traumy"

Patrzę na to jak na fenomen traumy, który wymyka się definicjom - o aspekcie psychologicznym sytuacji Ukraińców z Piotrem Jaconiem w programie "Bez polityki" rozmawiała antropolożka ludobójstwa i psychotraumatolożka doktor Małgorzata Wosińska. To, co przeżywają w tej chwili obywatele Ukrainy porównała do rany. - W tej definicji jest też nadzieja, bo rana się może zabliźnić - mówiła doktor Wosińska. Wskazała także na sposoby mające na celu zapobiegać negatywnym skutkom stresu, wśród których wymieniła m.in. rozwijanie rezyliencji, czyli umiejętności dostosowania się człowieka do nowych warunków. Zdaniem doktor Wosińskiej rezyliencja objawia się dosyć szybko, niezależnie od wieku czy pochodzenia. - Człowiek się szybko adaptuje - podsumowała.