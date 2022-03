"Odpowiedź jest jasna: to nasz kraj, będziemy go bronić"

Profesor Marta Koval, amerykanistka ze Lwowa, od 12 lat mieszka w Polsce. Od 1989 roku, jeszcze przed rozpadem Związku Radzieckiego, będąc studentką na Uniwersytecie Lwowskim, zaangażowała się w ruchy na rzecz nieodległości Ukrainy. Dziś bardzo boi się o bliskich, przyjaciół i o to, że jej kraj może być zbombardowany. - Nie znam wśród znajomych kogoś, kto chciałby pakować walizkę i wyjeżdżać. Odpowiedź jest jasna: to jest nasz kraj i my tutaj zostajemy. Będziemy go bronić. Jeżeli oni tutaj wejdą, to tylko przez nasze trupy. Nie wpuścimy - powiedziała profesor Koval w programie "Bez polityki" w TVN24 GO. Zaznaczyła, że im bardziej Putin wmawia Ukraińcom, iż nie są narodem, tym bardziej czują się zjednoczeni. Rozmówczyni Piotra Jaconia uważa, że "silne państwo i silna demokracja nie podają się nikomu na talerzu", a Ukraina – w sposób pokojowy - stała się niepodległym państwem po rozpadzie Związku Radzieckiego. - W odróżnieniu od Litwy, Estonii, Gruzji i innych krajów. Polska też nie dostała swojej niepodległości bez krwi. (...) Niepodległość to nie jest tylko akt państwowy, ta niepodległość powinna zaistnieć w głowach ludzi. To jest test krwi. Mam ogromną nadzieję, że Ukraina zda ten egzamin - mówiła.

