Nie ma społeczeństwa bez problemów - mówił doktor Maciej Dębski (socjolog, wykładowca, prezes Fundacji Dbam o Mój Z@sięg) w programie "Bez polityki" w TVN24 GO. W rozmowie z Piotrem Jaconiem opowiedział o zajęciach, które prowadzi w szkole rodzenia. - Rozmawiamy z rodzicami o tym, by nie wycofywali się ze świata cyfrowego swoich dzieciaków. Ich obecność, w szczególności w pierwszych latach w kontekście korzystania z zasobów sieci, jest kluczowa. Druga rzecz to tworzenie alternatywy "w realu" - wyjaśnił doktor Dębski. Dodał, że jeżeli dziecko nadużywa nowych technologii, a my chcemy, żeby tego nie robiło, to musimy stworzyć alternatywę dla świata cyfrowego. - Ta alternatywa musi być dopasowana. Jeżeli dziecko gra w jakieś gry, gdzie ciągle się zabija, to nie proponuj mu kółka szachowego, ale może np. paintball - tłumaczył gość Piotra Jaconia. Jego zdaniem "dzisiaj pokolenie czterdziesto- i pięćdziesięciolatków powinno zrozumieć, jak działa świat dzieci i nastolatków". - Nasze pokolenie dzieli życie sztucznie na online i offline. Młodzież zupełnie tak nie myśli. Dla nich jest to jedno życie - stwierdził doktor Dębski.