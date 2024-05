Stankiewicz: nawet jeżeli droga do marzeń, milionów na koncie, jest zamknięta, są inne

Dla żeglarza, który nie wie, do którego portu zmierza, każdy wiatr jest niekorzystny - przywoływał myśl Seneki Młodszego Piotr Stankiewicz (filozof, pisarz, publicysta) w programie "Bez polityki" w TVN24 GO. Rozmówca Piotra Jaconia opowiadał o filozofii stoicyzmu, który ma polegać "na mądrym zarządzaniu emocjami, rozumieniu ich i wykorzystywaniu do sensownych rzeczy". Stankiewicz tłumaczył, że ów filozofia zakłada skoncentrowanie się na sprawach od nas zależnych. Następnie gość programu przeszedł do elementu "budowania właściwych alternatyw". - Musimy zadać sobie pytanie, czy próba rozwiązania tego problemu jest większym problemem, czy mniejszym niż sam ten problem - powiedział Stankiewicz. Jednocześnie stał przy stanowisku, że stoicyzm nie zabrania marzeń. Wskazał, iż człowiek zbudowany jest z części racjonalnej i irracjonalnej. - Najlepsze, co można zrobić, to wykorzystywać tę irracjonalną część, te marzenia, impulsy, popędy - mówił filozof. Podkreślił, że irracjonalny pierwiastek istnieje w każdym z nas. - Stoicyzm polega na mądrym zarządzaniu emocjami. Rozumieniu ich i wykorzystywaniu do sensownych rzeczy - dodał.