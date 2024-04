"Mamy koszmarny problem". Co powinno się zmienić w polskiej szkole?

Perspektywy decyzji politycznych i partyjnych nie da się wyjąć z dyskusji o szkole i edukacji - mówi w rozmowie z Piotrem Jaconiem dr Iga Kazimierczyk, nauczycielka, pedagożka, prezeska fundacji Przestrzeń dla edukacji. Jak w jej ocenie powinna wyglądać szkoła idealna? - Musimy zacząć projektować cały system szkolny z uwzględnieniem tego, że jesteśmy bardzo różni i mamy bardzo różne potrzeby i wrażliwości. Szkoła musi być miejscem, które to widzi - przekonuje gościni programu "Bez polityki" w TVN24 GO. Mówi też o tym, co zmieniło w polskiej szkole ostatnie osiem lat i jakie wyzwania stoją przed nową ministrą edukacji.