"Po prostu pozwólmy sobie żyć. Pozwólmy robić i cieszyć się rzeczami, które nam dają szczęście"

Pytają się mnie, czy drag nie wyśmiewa kobiecości. Ja uważam, że nie - mówił w rozmowie "Bez polityki" drag queen Himera, uczestnik programu TVN "Czas na Show. Drag Me Out". - Kobiety dźwigają ten świat na swoich plecach - dodał. W rozmowie z Piotrem Jaconiem przyznał, że będąc w kostiumie, obserwuje reakcje ludzi. - My to robimy dla siebie, ale również dla ludzi - tłumaczył. Stwierdził, że drag sprawia, iż "człowiek się uwalnia". - Żyję z takim motto, że dopóki nie krzywdzisz nikogo wokół siebie, rób swoje - mówił. Wspominał, że wychowywał się "w małej wiosce w Ukrainie", gdzie otaczały go klasyczne wzorce męskości. Jak powiedział Piotrowi Jaconiowi, pragnie szerzyć konkretne przesłanie. - Po prostu pozwólmy sobie żyć. Pozwólmy robić i cieszyć się rzeczami, które nam sprawiają szczęście, nie ograniczając się myślami i oczekiwaniami innych - apelował.