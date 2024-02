Dominik Kuc: Rzeczywistość polityczna się zmieniła, społeczna nadal nie. Cierpliwość mam na ten moment

Po zmianie władzy nie zniknęła w polskiej szkole przemoc rówieśnicza, nie zniknęły kryzysy emocjonalne dzieci i młodzieży, nie zniknęła dyskryminacja i nie pojawiły się jeszcze wszystkie prawa, o które walczymy - mówił w programie "Bez polityki" w TVN24 GO Dominik Kuc - aktywista na rzecz edukacji, zdrowia psychicznego i równości oraz członek rady Fundacji Growspace. Jak podkreślał, właśnie dlatego działalność aktywistów nadal ma sens. - W tym momencie dajemy kredyt zaufania instytucjom. Zdaję sobie sprawę też z tego, że z pewnymi statystykami nie zjedziemy do zera. Organizacje społeczne zawsze będą potrzebne - stwierdził Kuc. Mówił też o kwestii związków partnerskich. - Jeśli chodzi o legalizację związków partnerskich, to widzę, że po stronie legislacyjnej taka wola jest. Z równością małżeńską jest dużo ciężej. Nie wszystkie środowiska zaangażowane politycznie widzą w tym sens - powiedział Kuc. Jego zdaniem "związki partnerskie powinny być z nami już od 2014 roku". - Wtedy to była rzecz kontrowersyjna. Dzisiaj to nie budzi kontrowersji, nasze społeczeństwo jest już na to gotowe i bardzo tego chce - ocenił aktywista.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, zadzwoń na numer 997 lub 112.