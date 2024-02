Jan Młynarski: ojciec był postacią rozpoznawalną na poziomie dzisiejszych tiktokerów. To było trudne

Ciężko było mi żyć z Wojciechem Młynarskim za plecami - mówił muzyk, kompozytor i wokalista Jan Młynarski w programie "Bez polityki" w TVN24 GO. W rozmowie z Piotrem Jaconiem artysta opowiedział o relacji ze swoim ojcem Wojciechem Młynarskim. - W latach 80. ojciec był postacią rozpoznawalną na poziomie dzisiejszych tiktokerów. To było trudne - mówił Młynarski. Przyznał, że był taki czas, kiedy ojca częściej widział w telewizji niż na żywo. Z czasem zaczął postrzegać go nie tylko jako rodzica, ale również artystę. - Staram się pisać swoją bajkę - powiedział Młynarski. Mówił także o swojej twórczości. - Mam w sobie dużo z kelnera w tej pracy. Staram się to robić dla siebie, ale nie mogę tego robić w kompletnym oderwaniu od rzeczywistości - stwierdził Młynarski. Dodał, że nigdy nie szedł na skróty. - Musiałem zapracować na szacunek. W mojej materii nie umiejąc grać, nie zagrzałbym miejsca - powiedział Młynarski.