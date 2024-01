Maciej Musiałowski: chciałbym zrobić doktorat, być ojcem

Maciej Musiałowski, aktor, wokalista, a od niedawna właściciel średniowiecznego zamku, w rozmowie z Piotrem Jaconiem przyznał, że wyjście na scenę jest dla niego dużym przeżyciem. - To zawsze mnie bardzo dużo kosztuje, że wychodzę, a tam będzie siedział nie wiadomo kto, może Janusz Gajos, a może Grażyna Szapołowska? Później musisz się jeszcze zmierzyć ze wszystkim, co się wydarzyło na scenie - wyjaśnił. Wracając wspomnieniami do czasów, gdy był młodszy, Musiałowski wyznał, że był "raczej okazjonalnie otoczony ludźmi". - Łaknąłem towarzystwa, ale nie miałem zbyt dużo kompanów w mojej podróży. Później zaczęło się to zmieniać. Myślę, że teraz najważniejsze dla mnie jest dbać o siebie, własną ścieżkę - dodał. W programie "Bez polityki" w TVN24 GO mówił, że nie odczuwa presji z powodu ukończenia 30 lat, wręcz przeciwnie - ma poczucie, że "w życiu jest czas na wszystko". - Chciałbym zrobić doktorat, być ojcem. To wszystko wymaga planu i ułożenia tego życia - oznajmił. Aktor od zawsze wiedział, że będzie chciał mieć zamek, ponieważ potrzebuje "mieć swój własny świat". - Jeżeli ten świat, który mnie otacza, ciągle mówi mi, że świat, w którym chcę żyć, jest niemożliwy, albo że jeszcze tego życia mnie nauczy, to możliwe, że mnie nauczy, ale to nie oznacza, że powinienem rezygnować z tego, czego chcę. Chcę żyć w świecie, w którym ludzie inaczej myślą, czują i czym się dzielą - wyznał Musiałowski.