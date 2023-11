Kortez: nigdy nie będę zadowolony z siebie jako ojca

W programie "Bez polityki" w TVN24 GO wokalista i kompozytor Kortez mówił między innymi o relacji ze swoim synem. - Nigdy nie będę zadowolony z siebie jako ojca i myślę, że każdy ojciec, który jest zadowolony z siebie, z tego, że jest ojcem i jakim jest ojcem, chyba nie do końca mówi prawdę - stwierdził Kortez. Przyznał, że chciał być ojcem. - Wtedy kiedy chciałem być ojcem, to się tego nie bałem, bo chyba nie zdawałem sobie sprawy, ile to poświęcenia - dodał Kortez. Jego zdaniem ciężko był rodzicem. - Byłem byle jaki w relacji z rodzicami, gdy byłem małym chłopakiem i gdy dorastałem. Nie doceniałem i nie dostrzegałem, ale czy rodzice nauczyli mnie doceniać i dostrzegać? Czy ja uczę dzisiaj swoje dziecko dostrzegać i doceniać, kim jest dla niego ojciec i matka? - zastanawiał się muzyk. Został także zapytany, co to znaczy być szczęśliwym. - Przez całe życie starałem się znaleźć na to odpowiedź, aż zrozumiałem, że mogę słuchać muzyki, to znaczy, że mogę słyszeć. Te wszystkie najprostsze rzeczy, że mogę chodzić, biegać, mówić. To są podstawowe kwestie. Gdybym miał się obudzić bez nich, to chyba byłbym nieszczęśliwy. Musiałem się trochę pogubić, pobłądzić, żeby zacząć to doceniać - stwierdził Kortez.