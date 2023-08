Szymczewska: "Czasem mówię do moich skrzypiec: nienawidzę cię, nie chcę cię dzisiaj słuchać. Ale nie mam wyjścia"

Z instrumentem buduje się relację, spędzamy razem większość życia, razem podróżujemy. Jeśli w hotelu mam dwa łóżka, to na jednym zawsze leży mój Stradivarius. On przechodzi ze mną przez lepsze i gorsze dni – mówi Agata Szymczewska, skrzypaczka i kameralistka, laureatka m.in. czterech Fryderyków, Paszportu Polityki, zwyciężczyni XIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, najstarszego konkursu skrzypcowego na świecie (odbywa się od 1935 roku). – Skrzypce były dla mnie formą smartfonu, konsoli do gier. Ja z nimi spałam, jadłam, zabierałam w podróże. To miłość od pierwszego wejrzenia – wspomina gościni programu "Bez polityki" w TVN24 GO. Szymczewska wykłada również na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W rozmowie z Piotrem Jaconiem opowiadała o funkcjonowaniu szkół muzycznych w Polsce. Podkreśla, że "musimy dopasować system do wymogów współczesnego świata". - Zawsze jest strach i stres. Boi się dziecko i nauczyciel. To dziecko jest naszym biegiem na 100 metrów przez płotki - mówi. Tłumaczy też, dlaczego zaangażowała się w pracę z młodzieżą, choć szkoły bardzo rzadko współpracują na partnerskim poziomie z rodzicami. Zaznacza, że "świat będzie się zmieniał, a my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zostać w tyle". - Podjęłam rękawicę bokserską, bo jako naród jesteśmy szalenie utalentowanym społeczeństwem – dodaje. Zastanawia się również, kim właściwie jest muzyk. – Portret muzyka profesjonalnego zakłada, że jest to osoba wymęczona, urobiona po łokcie, nikomu do niczego nie potrzebna, ciągle marudząca, zarabiająca mizernie. Bardzo dużo w tym jest prawdy, ale tak nie musi być – ocenia Szymczewska.