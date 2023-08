Dr hab. Napiórkowski: racjonalne argumenty nie mają szansy zwyciężyć

To nie jest tak, że prawda broni się sama. My musimy, dla prawdy, uczciwości, empatii, stworzyć równie dobre albo lepsze opowieści, jakie mają dzisiaj kłamstwo i nienawiść - mówił w programie "Bez Polityki" w TVN24 GO dr hab. Marcin Napiórkowski, semiotyk kultury. W swojej książce "Naprawić przyszłość. Dlaczego potrzebujemy lepszych opowieści, żeby uratować świat" napisał, że "nie tylko prawda jest ciekawa i żeby lepiej zrozumieć ludzi, musimy poznać fikcje, w które wierzą". Według niego opowieści nie służą tylko do mówienia, ale "są podstawowym narzędziem słuchania, rozumienia innych i empatii". Jak zaznaczył, "wsłuchanie się w opowieści innych sprawia, że musimy przemyśleć też własne, a nasza racja nie okazuje się już tak totalna, jak wydawała się na początku". Dr hab. Napiórkowski wskazał jednak, że "ostatnie lata dały nam wyjątkową, bardzo zdradziecką możliwość zamknięcia się w swoich bańkach". - Algorytmy filtrują coraz skuteczniej i nagle mamy wrażenie, że inne głosy są dużo bardziej radykalne, niż są w rzeczywistości, że są zupełnie obce i to nie jest dobrze ani dla prawdy, ani dla dialogu - tłumaczył. Zwrócił uwagę, że te algorytmy "nieustannie podsuwają nam treści, z którymi się nie zgadzamy, a im bardziej agresywna jest ta treść, tym bardziej będziemy się na niej skupiać". Zdaniem dr hab. Napiórkowskiego "racjonalne argumenty nie mają szansy zwyciężyć", ponieważ "ludzie nie przyjmują nagich faktów, jeśli one się nie zgadzają się z ich dominującymi narracjami". Przyznał, że właśnie dlatego dba o to, żeby nie wygłaszać pustych, racjonalnych argumentów, a stara się je ubierać "w poruszające historie, ładne metafory, opowieści, w których są kolory, zapachy, czasami jednorożce".