Smoczyńska o wyjściu z Kościoła: czuję wolność

W programie "Bez polityki" w TVN24 GO językoznawczyni i psycholingwistka Magdalena Smoczyńska wspominała swojego ojca Jerzego Turowicza, wieloletniego redaktora naczelnego "Tygodnika Powszechnego". - Mój ojciec to jest w moim życiu człowiek, którego jednocześnie najbardziej kochałam i najbardziej podziwiałam. To jest mój idol - wyznała. Mówiła także o zmianie swojego stosunku do Kościoła. - Jestem niewierząca, niewierząca zupełnie i od kiedy o tym zdecydowałam, to lepiej się czuję. Swobodnie. Czuję wolność. Bardzo mi z tym dobrze, że wyszłam (z Kościoła - red.) - powiedziała Smoczyńska. Stwierdziła, że nie wie, jak ojciec zareagowałby na jej postawę. - Mam spór z moją najstarszą siostrą, która uważa, że nie powinnam mówić, że jestem córką Turowicza, skoro takie rzeczy robię. Jeżeli ja mówię to, co mówię otwartym tekstem to w dużym stopniu dlatego, że ja jestem córką Turowicza. Trzeba się wypowiedzieć i zająć stanowisko. Moralność mam z domu i uważam, że trzeba głośno mówić i się odzywać. To się wielu ludziom może nie podobać, ale ja nie mówię w imieniu ojca - wyjaśniła Smoczyńska. Dodała, że wciąż zdarza się, że ludzie zwracają się do niej "panna Turowiczówna". Smoczyńska zaapelowała też do osób niewierzących, by nie posyłały dzieci na lekcje religii. - Mam pomysł, by napisać artykuł dotyczący wprowadzania w religię już dzieci przedszkolnych. Ja nie będę nawracać katolików, bo oni muszą to zrobić - mówiła. Dodała natomiast, że i wśród osób niewierzących obserwuje trend, żeby posłać dzieci do komunii i wcześniej na lekcje religii, nawet w wieku przedszkolnym. - Mówi się trzylatkowi: nie umrzesz, bo będziesz żył wiecznie. To są wszystko jakieś lęki ludzi starszych. Dziecko nie ma takich potrzeb eschatologicznych w tym wieku – oceniła. - Jeśli szanujesz swoje dziecko i chcesz dla niego dobrze, to nie czekaj, aż ono się wypisze z religii po komunii, bo będzie ciocia, babcia, prezenty. Jeśli sam nie wierzysz, to go nie wrabiaj w to poczucie winy – mówiła Smoczyńska.