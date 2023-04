Tatiana Okupnik: macierzyństwo jest cudowne, ale potrafi pokazać swoją brzydką stronę

Wszyscy jesteśmy poukładani z puzzli, które są kruche – powiedziała w rozmowie "Bez Polityki" w TVN24 GO Tatiana Okupnik, wokalistka i autorka tekstów. Artystka opowiadała bez ogródek o macierzyństwie – jego blaskach i cieniach. Nie chce nakładać na proces stawania się matką "niepotrzebnych filtrów". Wie, że wiele kobiet zmaga się z wachlarzem bolączek. Czy czuje się siłaczką? – Chyba tak jak wszyscy. Czasami siłaczka, czasami "niemoczka" – to znaczy nie ma mocy, nie ma chęci reagowania na dźwięk domofonu. Czasami jest do czterech liter, a czasami moc energii – wskazywała. - Jestem świadoma tego, że ta wycieczka w macierzyństwo dużo mnie kosztowała – przyznała. Tatiana Okupnik opowiadała również Piotrowi Jaconiowi o umiejętności radzenia sobie z trudności i pogodzenia się z tym, że życie bywa piękne, ale i przewrotne. – Jestem spełniona zawodowo. Mam mężczyznę, który chce mieć ze mną to dziecko. Jestem zabezpieczona finansowa. Mam dom, który można zapełnić. Wszystko niby się zgadza, a tu pojawia się zonk, którego nie oczekujemy i nie spodziewamy się… – mówiła, wspominając przeszłość. - Najważniejsze jest korzystanie z tu i teraz - podkreśliła.