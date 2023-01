Jakub Skrzywanek: rządzący politycy powinni porozmawiać z rodzicami dzieci LGBT

Jakub Skrzywanek jest reżyserem jednych z najbardziej odważnych i wyrazistych przedstawień ubiegłego sezonu. Otrzymał Paszport "Polityki" w kategorii teatr. Swoją nagrodę dedykował "Wiktorowi i Martynie, których nie ma już z nami. A także setkom osób, które nie dały rady żyć we współczesnej Polsce". Z Piotrem Jaconiem rozmawiał o roli teatru w dzisiejszych czasach, stygmatyzacji społeczności LGBTQ+ oraz politykach przyczyniających się do depresji wielu polskich nastolatków. - Poczułem, że skoro zostaję dyrektorem sceny w Szczecinie, to muszę iść za ciosem. Muszę wykorzystać widzialność, którą mamy jako instytucja, do krzyku sprzeciwu wobec tego, jak traktowane są nastolatki w Polsce – stwierdził Krzywanek. - Słowa potrafią ranić i doprowadzić do stanu, w którym ktoś powie: nie daję rady, odchodzę – podkreślił. Dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego w Szczecinie zaznaczył, że "osoby LGBT są ofiarami dyskryminacji". - Jeśli pierwszą przyczyną zgonów w Polsce są samobójstwa nastolatków – a nie choroby nowotworowe czy wypadki komunikacyjne - to powinniśmy zajmować się tylko tym, a nie pseudo-reformami edukacji – wskazał. - Politycy uprawiają niesamowity poziom cynizmu – ocenił Skrzywanek, wskazując na działania podejmowane przez ministra edukacjic Przemysława Czarnka, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i prezydenta Andrzeja Dudę. – Nie mają w sobie odwagi, żeby porozmawiać z rodzicami tych dzieci – stwierdził.

