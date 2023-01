Matylda Damięcka: przytul swojego hejtera, bo na pewno miał zły dzień

Gościnią Piotra Jaconia w programie "Bez polityki" była Matylda Damięcka - aktorka, wokalistka i graficzka. Opowiedziała między innymi o tym, jak w czasie pandemii znalazła się w Brukseli i spędziła tam kilkanaście tygodni, ponieważ ze względu na lockdown nie mogła wyjechać. - Zaczęłam rysować, żeby nie zwariować - wyznała. Mówiła też o tym, jak radzi sobie z krytyką i negatywnym odbiorem swojej twórczości. - Skoro hejterzy już są i będą, to mogę w kreatywny i intelektualny sposób użyć ich słów przeciwko nim. To, że oni nie zrozumieją mojej odpowiedzi, to nie jest poczucie mojej wyższości nad nimi, tylko raczej przytulenie. Przytul swojego hejtera, bo miał zły dzień - powiedziała Damięcka. Jej zdaniem to, że "jako ludzie jesteśmy różni, to jest najfajniejsza rzecz na świecie". - Tylko po co mamy sobie wytykać palcem tę inności? - dodała.