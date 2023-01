Malinkiewicz: Nawet gdybym zniknęła, tego nie da się zatrzymać. To rozpędzona maszyna

Przyjechała do Polski po studiach. Miała "próbeczkę", naukową publikację i entuzjazm. Ale droga, żeby "wyrwać ten kawałek tortu", była niesamowicie trudna. 10 lat temu dr Olga Malinkiewicz opracowała tanią metodę drukowania ogniw perowskitowych. Jej wynalazek rozpoczął tym samym prawdziwą rewolucję w branży fotowoltaicznej. W maju 2021 roku we Wrocławiu otwarto pierwszą linię produkcyjną flagowego produktu fizyczki i wynalazczyni znanej na całym świecie. Z Piotrem Jaconiem Olga Malinkiewicz, szefowa Saule Technologies, rozmawiała o swoich początkach i podejmowaniu ryzyka. - Nie ma siły, która jest w stanie mnie przekonać, że to się nie uda, bo to już pokazaliśmy. Patrzcie: stoi, działa – mówi Malinkiewicz, wskazując na panel fotowoiltaiczny na bazie perowskitów, z którym przyszła do programu "Bez polityki" w TVN24 GO. Rozmówczyni Piotra Jaconia stwierdza, że "nie ma innowacji bez ryzyka", a w Polsce nadal "nie mamy doświadczenia we wdrażaniu nowych technologii". - Kiedy znajdzie się szalony naukowiec, który chce coś zrobić, musi też się znaleźć szalony urzędnik, który weźmie za to odpowiedzialność – dodaje. Olga Malinkiewicz opowiada, jak wygląda budowa panelu fotowoltaicznego na bazie perowskitów i zdradza, skąd ma siłę, by zmieniać świat dla siebie i kolejnych pokoleń. Chciałaby też, by firma, którą tworzy wraz z zespołem, miała fabryki na całym świecie.