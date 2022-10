Agata Passent o ojcu: traumatyczne przeżycia z dzieciństwa, to bardzo długo był temat, o którym nie chciał mówić

Felietonistka Agata Passent mówiła w programie w "Bez polityki" o pisaniu, rodzinie, a szczególnie o ojcu Danielu Passencie. - W mojej rodzinie każdy trzymał się pisania, bo to nam pomaga w życiu - mówiła, dodając, że dla jej rodziny to "jest nawyk i inna forma oddychania". W rozmowie z Piotrem Jaconiem opowiedziała o swoim ojcu Danielu Passencie, którego rodzice zginęli podczas Holocaustu. Według niej "traumatyczne przeżycia z dzieciństwa, które są częścią całego pokolenia naszych rodziców i dziadków, przez długi czas, w przypadku jej taty, były wypierane". - To bardzo długo był temat, o którym on nie chciał mówić - dodała, zaznaczając, że "dzięki swojemu charakterowi miał wspaniałe, długie życie twórcze i rodzinne". Pytana, czy nie czuje braku części tożsamości rodzinnej, odparła, że "bardziej żyje momentem, w którym jest i stara się nie szufladkować jako ofiara". - Tata też tak robił, zaakceptował to, że jest dzieckiem holokaustu, ale nie podkreślał swoich braków - wspomniała Agata Passent. - Tata też tak robił, zaakceptował to, że jest dzieckiem holokaustu, ale nie podkreślał swoich braków - powiedziała, zwracając uwagę, że on szukał swoich silnych stron i szans. Przyznała, że wraz ze swoim bratem "wychowali się już w rodzinie pełnej przywilejów".