W programie "Bez polityki" Piotr Jacoń rozmawiał z Joanną Ostrowską, autorką książki "Oni. Homoseksualiści w czasie II wojny światowej", która została nagrodzona "Nike" Czytelników. - Pisałam tę książkę współcześnie i to była chyba najtrudniejsza rzecz w trakcie jej powstawania - stwierdziła Ostrowska. Przyznała, że wierzy, że praca historyczna jest również pracą aktywistyczną. - Nie da się opowiadać tej historii bez kontekstu współczesnego - podkreśliła. Jej zdaniem współcześnie dyskryminując osoby homoseksualne wciąż używa się nazistowskich kategorii. Przywołała tu słowa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który mówił o "tęczowej zarazie". Zwróciła też uwagę na brak historii osób LGBT+ w Polsce. - Czas przedwojenny postrzega się w polskim dyskursie jako czas stricte heteronormatywny. Tak samo po drugiej wojnie światowej. To bzdura całkowita - powiedziała Ostrowska. Dodała, że "łatwo dziś uderzać w osoby nieheteronormatywne, ponieważ nie ma kontrapunktu". - W 2022 roku nadal łatwo mówić, że to nie są nasi ludzie, to nie jest nasza historia - mówiła Ostrowska.