W setnym odcinku programu "Bez polityki" gościem Piotra Jaconia był Jerzy Jarniewicz, laureat literackiej nagrody Nike 2022 za tom "Mondo cane". – Pociąg jest moim drugim domem, można być w nim świadkiem różnych scen i je zapisać, obrobić. Czasami z tego wychodzą obrazki, wiersze, które uznaję za dość celne, żeby je w książce innym pokazać – powiedział. Jarniewicz mówił także, że jednym z poruszanych w jego wierszach tematów jest słabość i potrzeba słabości. Jak stwierdził, rozpoznana słabość "może być naszym atutem i siłą". Rozmówca Piotra Jaconia zwrócił uwagę, że od kilku lat jako społeczeństwo "znaleźliśmy się w klinczu", w którym nie znajduje dla siebie miejsca. - Nieufność wobec świata jest czymś, czego bardzo brakuje. Gdzie są heretycy, gdzie są dywersanci? - pytał. W jego ocenie poeci, powieściopisarze, filozofowie powinni "wkładać kija w mrowisko, kija w szprychy, wyciągać fragmenty wypowiedzi i przyglądać się im oraz patrzeć na siebie samych w krzywym zwierciadle".

Piotr Jacoń pytał, czy skoro jednym z tematów "Mondo cane" było przekraczanie wstydu, to czy publikując go Jarniewicz miał jakiś rodzaj lęku. - Do tej pory mam. Tam jest kilka odsłon. Pan mówi o comingoucie, o moich relacjach z mężczyznami, które gdzieś tam były, o których się nie mówiło z różnych powodów. Kiedy pisałem te wiersze, powiedziałem sobie: nie powinienem się bać ryzyka tego rodzaju. Mam swoje lata, biorę wszystko na klatę. Jest to na tyle ważne, żebym był wobec siebie w porządku, bo jeśli będę wobec siebie w porządku, to będę także w porządku wobec czytelników - podkreślił poeta.