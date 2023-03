Ziemowit Szczerek: wyobrażam sobie Kaczyńskiego z Tuskiem w MMA

Staram się odkląć tę Polskę i przestać myśleć o niej w taki zakuty, dogmatyczny, ustalony sposób – mówi w rozmowie z Katarzyną Kasią i Grzegorzem Markowskim Ziemowit Szczerek - dziennikarz, pisarz, laureat Paszportu "Polityki" w kategorii: literatura. Jego zdaniem metody rządzenia PiS dobrze opisują słowa Andrzeja Leppera, który twierdził, że "łatwiej jest budować drogi niż rządzić". - Już dawno odeszliśmy od wszystkich najistotniejszych rzeczy, które leżą u podstaw systemu i zamieniamy się w taką bandę dzieci. To jest trochę gówniarstwo. Władcy much ( "Władca much" to powieść laureata nagrody Nobla, Williama Goldinga - przyp. red.) się z tego robią - dodaje. Zdaniem gościa programu "Bardzo Bardzo Serio" powinniśmy dążyć do wychowywania dojrzałego społeczeństwa, które myśli samodzielnie i nie trzeba go cały czas pilnować. Ziemowit Szczerek stawia także czoła serii pytań naszych prowadzących, między innymi o to, dlaczego chodzi na Marsze Niepodległości, jak to się stało, że miał ćmę w ustach, czy jego imię i nazwisko było źródłem większych problemów w dzieciństwie, co znalazłoby się w książce o nim samym, a także, czy chciałby być współczesnym Janosikiem.