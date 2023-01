Karolina Hamer: reprezentuję kraj, który trochę mnie przeczołgał

Gościnią programu "Bardzo Bardzo Serio" była Karolina Hamer - paraolimpijka, multimedalistka i aktywistka społeczna. Dlaczego wybrała pływanie? Co powiedziałaby prezydentowi Dudzie? Jaka była jej ulubiona książka w dzieciństwie? - o tym wszystkim pływaczka opowiedziała w rozmowie z Katarzyną Kasią i Grzegorzem Markowskim. Hamer często miała poczucie, że paraolimpijczycy nie są w Polsce szanowani. - Reprezentuję kraj, który trochę mnie przeczołgał - stwierdziła. Przyznała, że zdarzało jej się, stojąc na podium i słuchając "Mazurka Dąbrowskiego", czuć ulgę i trochę wstydu. - Wstydu, że oddało się temu sportowi wszystko, a jednak zostało się pod dywanem - wyjaśniła. Wyznała też, że przez 20 lat wydała 500 tysięcy złotych z własnych pieniędzy po to, żeby przygotować się do mistrzostw świata i zdobyć medal.