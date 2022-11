Wojciech Waglewski: nie do końca chcę pisać takie rzeczy, które będą się państwu podobały

Jesteśmy zespołem, który potrafi grać fatalne koncerty. Jeśli się improwizuje, to dwa pierwsze koncerty są fajne, dwa następne wieją nudą, piąty i szósty jest jeszcze gorzej, a potem się przełamuję i wszystko jest ekstra - mówi Wojciech Waglewski w rozmowie z Katarzyną Kasią i Grzegorzem Markowskim. Polski gitarzysta, kompozytor i producent muzyczny w programie "Bardzo Bardzo Serio" opowiada o tym, czy mógłby żyć bez muzyki, jego podejściu do twórczości i koncertów, swoich marzeniach oraz odpowiada, który z pokazanych mu cytatów znanych osobistości, najbardziej odzwierciedla aktualną Polskę. Oprócz tego dowiecie się też, czy większe poczucie zażenowania u Wojciecha Waglewskiego wywołuje Janusz Kowalski mówiący o Polsce, czy Jarosław Jakimowicz mówiący o czymkolwiek, czym jest butelka lejdejska i co gość programu chciałby najbardziej usłyszeć na otwarcie rozmowy od nieznajomej kobiety.