Magda Gessler: to ja jestem ministrem kultury

W kolejnym odcinku programu "Bardzo Bardzo Serio" Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski rozmawiają z Magdą Gessler. Co by zrobiła, gdyby minister Piotr Gliński zaproponował jej prowadzenie projektu popularyzacji polskich potraw na świecie? - Próbowałam to robić w jednej z instytucji rządowych, wyszło, jak wyszło i chyba tej próby nie ponowię - wyznała restauratorka. Dodała, że według niej, to ona jest ministrem kultury i robi to, co może, żeby promować polską kuchnię. Prowadząca "Kuchennych rewolucji" powiedziała, że tworzenie restauracji, jest jak "tworzenie renesansowego życia - wszystko tam się musi zgadzać". Oceniła, że jej program zmienił polską gastronomię, ponieważ "restauratorzy dostali bardzo wysoką poprzeczkę do przekroczenia", a "ludzie zaczynają się zachowywać w restauracjach jak Magda Gessler". Restauratorka mówiła też o współczesnej Polsce. Zwróciła uwagę, że "jeżeli Polacy będą cały czas czuli, że są usprawiedliwieni swoją przeszłością, nigdy nie będą budować przyszłości w sposób odpowiedzialny". - Polska jest krajem, gdzie nigdy nie możemy być szczęśliwi, bo w momencie, kiedy już jesteśmy, ktoś nam mówi: "nie, w imię tego, co tu się działo, nie masz prawa" - oceniła Gessler.