"Wypełniacze? Na pewno nie. Reszta z przyjemnością". Wolszczak o medycynie estetycznej

W programie "Bardzo Bardzo Serio" w TVN24 GO aktorka Grażyna Wolszczak wyjawiła jakiej formy swojego imienia nie znosi i co najbardziej lubi w kuchni swojego męża - Cezarego Harasimowicza. Mówiła też o swoim przepisie na udane życie, momentach, w których zaczęła akceptować siebie, a także o medycynie estetycznej. - Wszystko jest dla ludzi - powiedziała Wolszczak. Jej zdaniem wytykanie komuś, że poprawił swój wygląd, to najprostszy sposób na zaatakowanie. - Najzabawniejszą rzeczą, jaką o sobie przeczytałam, było to, że wyssałam sobie tłuszcz z pleców. Strasznie się wkurzyłam, ale później pomyślałam sobie, że to jest takie śmieszne, że nie będę się tym przejmować - mówiła. Wspominała także początki Garnizonu Sztuki, czyli teatru, który prowadzi wspólnie z Joanną Glińską. - 3 marca 2020 roku podpisałyśmy umowę na salę, a 20 marca był pierwszy lockdown. Zrobiłyśmy interes życia, ale naszą największą dumą jest to, że przetrwałyśmy ten okres - przyznała Wolszczak.

ZOBACZ TEŻ: "Piersi, nosek i największe pośladki, jakie były". Dlaczego poprawiają urodę? Reportaż Małgorzaty Mielcarek z cyklu "Kobiecy Punkt Widzenia".